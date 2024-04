(Di giovedì 25 aprile 2024) In un'intervista a La Repubblica, il Ministro della Cultura Gennaroha espresso la sua visione sul 25, sottolineando come la Festa della Liberazione debba essere considerata patrimonio digli italiani, indipendentemente dal loro orientamento politico. L'articolo .

“Rinnoviamo l’iniziativa anche quest’anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita nei luoghi della cultura”, così il ministro della ...

sangiuliano: “Il 25 aprile è memoria di tutti, non solo dei comunisti” - In un'intervista a La Repubblica, il Ministro della Cultura Gennaro sangiuliano ha espresso la sua visione sul 25 aprile, sottolineando come la Festa della Liberazione debba essere considerata patrimo ...orizzontescuola

Gli appuntamenti attesi nella giornata di oggi nelle principali città italiane per ricordare un evento cruciale nella nostra storia - Il 25 aprile è un giorno di festa in Italia. Ma non è solo l'occasione per saltare una giornata lavorativa, per una gita fuori porta o per prendersi qualche giorno di ferie. È importante ricordare ...gazzetta

25 aprile tra polemiche e rischio di scontri: strade blindate a Roma e a Torino. Anche Salvini in piazza - Chi sfilerà in corteo ricordando Giacomo Matteotti, chi farà lo stesso ma a fianco alla Brigata ebraica. E chi, invece, celebrerà la Liberazione chiedendo il cessate il fuoco ...ilgazzettino