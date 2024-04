sandra gilardelli, ex staffetta partigiana: «Con il tenente Mosca fu amore a prima vista» - Arriva con un bastone, ma sembra avere vent'anni meno: «Non mi chiami signora», precisa subito, imponendo il «tu». sandra gilardelli è ancora una guerriera all'età di 98 anni, «ma io me ne sento già ...vanityfair

25 aprile, manifestazioni ed eventi in programma per la Festa della Liberazione - Lungo tutta la penisola, in occasione del 79esimo anniversario dalla Liberazione, in programma molti appuntamenti nei luoghi simbolo della Resistenza ...repubblica

sandra gilardelli: “Ma la mia lotta di partigiana non è bastata” - L’intervista alla staffetta partigiana, 99 anni: “Potremmo iniziare ad arrestare chi fa il saluto romano, dal momento che è un reato, ma si fa finta di nulla.repubblica