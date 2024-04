Sampdoria-Como | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani, lanciati verso la promozione diretta, dovranno vedersela contro i blucerchiati che vogliono un posto nei playoff.si giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Marassi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati sono reduci da appena un punto in due giornate che stanno mettendo un pò a rischio l’ottavo posto, l’ultimo utile per l’accesso ai playoff. La squadra di Pirlo dovrà percio’ respingere l’assalto delle dirette concorrenti se vuole raggiungere l’obiettivo Cinque vittorie consecutive hanno proiettato i lariani al secondo posto, a meno quattro dalla capolista Parma. La squadra di Roberts è chiamata a difendere la propria posizione dall’attacco del Venezia ...