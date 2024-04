(Di giovedì 25 aprile 2024) (Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2024 “Quando abbiamo scelto la dedica, oltre a Maria Giovanna Maglie, ho ritenuto doveroso dedicare questa fatica a Robertoe Umbertochecominciato tutto, se non avessero iniziato loro oggi voi sareste altrove e io starei facendo altro. Probabilmente il mestiere che ho scritto sulla carta d'identità, ovvero giornalista professionista. Si può lavorare o fare il giornalista. Sarà grato finché campo perché loro mila”, ha spiegato il ministroin occasione dellazione del suo“Controvento” a Milano. / FacebookFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Salvini presenta il suo libro: "maroni e bossi mi hanno cambiato la vita" - (Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2024 “Quando abbiamo scelto la dedica, oltre a Maria Giovanna Maglie, ho ritenuto doveroso dedicare questa fatica a Roberto maroni e Umberto bossi che hanno cominciat ...

Continua a leggere>>

L’annuncio di Salvini: Vannacci candidato con la Lega alle europee in tutti i collegi - «Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo». Lo farà «in tutti i collegi elettora ...

Continua a leggere>>

Bergamo, i big schierati per l'autonomia. Pezzotta: «Città alla deriva», e Salvini ringrazia bossi - Convegno alla Casa del Giovane con Fontana, Calderoli, Giorgetti e, in collegamento, il leader leghista Salvini. Il candidato sindaco Andrea Pezzotta:«La battaglia per l'autonomia è importante. Quanto ...

Continua a leggere>>