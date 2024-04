Roma - vandalizzata la lapide di Forte Bravetta | Lotta antifascista ancora attuale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sdegno e indignazione stamattina al XII municipio, quando i residenti hanno scoperto che nella notte ignori hanno vandalizzato la lacommemorativa del 25 aprile nel. Sul caso indaga la Polizia – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.com La denuncia del presidente del XII Municipio È stato il presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti, a dare notizia dell’accaduto sottolineando: ‘Questo gesto dimostra l’attualità dellaoggi ed è un motivo in più per essere tanti nei luoghi in cui deporremo le nostre corone in ricordo dei martiri della Resistenza, e per essere dalle 12.30 fino a sera a’. A indagare sull’accaduto è la Polizia Non appena è stata fatta la scoperta, è stato dato l’allarme alle forze dell’ordine e ...