Risse fra gang di minori La faida italiani-cinesi nei giardini di Chinatown finisce con 24 indagati

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Sarebbe opportuno che, al di là del procedimento penale, si apuna riflessione, in ambito familiare e socio-scolastico, sulle contrapposizioni violente che spesso caratterizzano i rapporti tradi diverse etnie, fra l’altro spesso compagni di scuola o addirittura di classe". Con questo monito la procura dei minorenni di Firenze ha chiuso le indagini nei confronti di 24 ragazzini coinvolti in tre violenteavvenute a Prato nel febbraio dello scorso anno. Glisono accusati, a vario titolo, di rissa continuata e lesioni personali aggravate. Si tratta di 24 ragazzini, metàe metà, tutti fra i 15 e 16 anni, alcuni anche sotto i 14, che si diedero battaglia in alcunidella città, fra via Colombo e via Vivaldi. Una vera e ...

