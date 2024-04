Risciacquo acido ai capelli - un alleato per la salute e la bellezza della chioma

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) Se sentite i vostriruvidi, crespi, ispidi e dall’aspetto opaco e spento, forse quello che vi serve è integrare la vostra haircare routine con unai. Non solo piastre, phon e ferri danneggiano i, ma anche l’utilizzo di prodotti sbagliati o di acqua troppo calda o calcarea. Tutti fattori che possono contribuire a rendere lameno lucida, morbida e setosa. Le squame che compongono i, infatti, durante lo shampoo tendono ad aprirsi per effetto del calore e dei prodotti per la pulizia che possono avere un PH diverso dal loro, aggredendoli. Per questo è quindi necessario trovare un modo per richiudere le squame dei, in modo che gli stessi risultino più lisci e morbidi al tatto, oltre che più ...