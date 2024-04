‘Rimpianto’ Garcia - gesto a sorpresa dei tifosi del Napoli | avete visto?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024) Rudiè stato il primo dei 3 allenatori stagionali del: a posteriori, in molti hanno rivalutato il suo operato,compresi. Rudifu il nome scelto un po’ apoco più di dodici mesi fa da Aurelio De Laurentiis. Il patron del, per sostituire quello che era diventato un totem come Luciano Spalletti, fresco trascinatore dello Scudetto, optò infatti per il francese, reduce da una non esaltante esperienza in Arabia Saudita. Una scelte che fece storcere il naso a qualcuno, ma che in virtù del credito maturato dalla società con lo Scudetto fu quasi totalmente appoggiata. A distanza di pochi mesi, però, complice il gioco totalmente distante da quello del sopracitato Spalletti ed una classifica deficitaria, la situazione cambiò. L’ex Roma fu oggetto di ...