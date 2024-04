Ricatto Agnelli | niente soldi? E noi chiudiamo la fabbrica

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’ex Fiat pretende quello che ha sempre avuto: fondi pubblici, profitti privati e tesoretto nascosto all’estero. È ora di farsi restituire l’Alfa Romeo che le è stata regalata e fare un bando per case disposte a produrre in Italia.

«Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori. La società è concentrata sull’esecuzione del piano strategico Dare forward e nella puntuale realizzazione dei progetti annunciati per ...

Ultrà Juve, prima condanna in Cassazione: quadro dell'accusa confermato - Società ricattata: privilegi e sconti, altrimenti violenze e cori razzisti. Due mesi e 20 giorni per uno dei Drughi: delimitò col nastro area dello stadio, cacciando gli spettatori "ordinari" ...rainews

Sciopero di Mirafiori, De Palma (Fiom): “Torino torni capitale dell’automotive”. Palombella (Uilm): “No al ricatto di Stellantis” - Sindacati, istituzioni e studenti: sono migliaia in piazza a Torino per chiedere il rilancio dell’automotive e di Mirafiori. È il giorno dello sciopero generale di otto ore, proclamato da tutti i sind ...informazione

Sciopero contro agnelli, sulla Stampa non si dice - Ci fu un tempo in cui La Stampa, nella Torino operaia, veniva chiamata la busiarda. Ieri, come allora, invano avresti cercato su quel giornale la parola “sciopero” nei pur ampi resoconti dedicati alla ...ilfattoquotidiano