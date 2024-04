Ribaltone Desenzano Dal fondo classifica alla corsa promozione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024)(Brescia) Arconatese e Caravaggio saranno le avversarie delnegli ultimi 180’ della stagione. Due ostacoli che la formazione di mister Contini dovrà superare a pieni voti per mantenere acceso il grande sogno che è tornato in vita grazie ad un girone di ritorno davvero felice per i gardesani. In effetti il cammino stagionale della compagine biancazzurra è stato davvero particolare, visto che ad un certo punto si è trovata addirittura a lambire la zona play out. Una posizione difficile che, però, non ha indottoresa unche, partita dopo partita, è riuscito a risalire la. La squadra, del resto, è stata rimodellare più volte strada facendo dsocietà del presidente Marai ed ora, trascinata da un Paloschi che sembra avere ritrovato la forma ...