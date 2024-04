Quiz! Puoi nominare tutte le squadre della MLS?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 25 aprile 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Otto minuti preciso, 29 club indovinare. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @QuattroQuattroDue e condividi con i tuoi compagni. ALLORA PROVAtutti i finalisti europei di sempre? Noi usiamo Kwizly per i nostri– scopri di più qui Nessuno aveva davvero molto tempo per la Major League Soccer prima che David Beckham prendesse il comando del Real Madrid e rivitalizzasse il campionato. Ora è un proprietario laggiù. E non è l’unico grande nome ad aver attraversato l’Atlantico. Anche l’ultimo è probabilmente il GOAT. A partire dagli anni Duemila, abbiamo visto giocatori del calibro ...