Questo 25 aprile è una grandinata di retorica Giampiero Mughini - lezione alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Non saremo mai sufficientemente grati aper i libri che ha scritto».era l'esordio della recensione apparsa su queste pagine al suo penultimo libro. Ci ripetiamo? L'autore se lo merita. Repetita Juventus. Un errore da latino maccheronico (la paternità è di un democristiano). Certo non stona per l'omaggio al tifoso juventino più conosciuto e stravagante d'Italia. La sua nuova fatica letterario-saggistica si intitola Controstoria dell'Italia (Bompiani, pagine 256, euro 19). Siamo andati a trovarlo nella bella dimora romana, casa museo, ribattezzata Muggenheim, incastonata fra Trastevere e Monteverde. È uno spettacolo! Occorre muoversi con accortezza. Anche l'accomodarsi sulla poltrona arreca imbarazzo. Potresti sfondare un pezzo unico sfornato dcreatività italiana. Tranquillizziamo il ...