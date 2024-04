Prende un caffè dal distributore automatico ma è pieno di insetti | va in shock anafilattico e rischia la vita

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ha bevuto unpreso da uned è andata inndo la. Siamo a Palma de Maiorca, aeroporto Son Sant Joan. Una ragazza di 21 anni, dipendente di una compagnia aerea, si trovava assieme ad alcuni colleghi e tutti hanno preso una bevanda. Come racconta la Ultima Hora, non appena la 21enne ha assaggiato la bevanda calda ha sentito un sapore strano e si è accorta che all’interno delc’erano degli. Immediata la reazione allergica con viso gonfio e mancanza di respiro e altrettanto immediato il trasferimento in ospedale dove, dopo 36 ore in terapia intensiva, è stata dimessa. Prima del trasferimento nella struttura ospedaliera, il personale sanitario dello scalo ha ...

