(Di giovedì 25 aprile 2024) Sesto Fiorentino, 25 aprile 2024 – Edizione numero 50 per il, decimo memorial Siro Magni. Un bellissimo traguardo per la corsa del Gs Ausonia, sulla distanza di 13 chilometri con ritrovo al circolo Rinascita. LA(clicca qui) Lagallery di Regalami un sorriso: Ledel

Podismo, l’edizione dei 50 anni per il trofeo frosali: foto e classifica - Sesto Fiorentino, 25 aprile 2024 – Edizione numero 50 per il trofeo frosali, decimo memorial Siro Magni. Un bellissimo traguardo per la corsa del Gs Ausonia, sulla distanza di 13 chilometri con ritrov ...

Continua a leggere>>