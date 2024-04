Podismo La ’Camineda Straca’ compie mezzo secolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il traguardo è importante e va celebrato adeguatamente. È l’edizione numero 50 della "Camineda Straca", ovverosia la "camminata stanca", corsa podistica non competitiva che avrà luogo oggi con ritrovo alle 8 al centro sociale Viserba 2000 di via Baroni. La corsa, organizzata da Uisp Rimini in collaborazione con Atletica Rimini e golden Club, vale anche come 41° Trofeo Liberazione, 44° Trofeo Giorgio Pulazza, 12° Trofeo Gianfranco Drudi e 2° Trofeo Mario Baietta. Dalla prima edizione della "Camineda" con le infradito a quella attuale con le scarpe tecniche degli appassionati di. Una corsa sulle distanze di 5 e 11 km, che però diventa competitiva per quanto riguarda le giovanili Uisp. Nell’edizione del 2023, vittorie per Brayan Schiaratura e Arianna Landi. Partenza di questa edizione alle 9.30, saranno premiate 15 società con almeno 10 iscritti.