Piola guarda avanti | A Imola le vere risposte per la Ferrari Senna è stato più grande di Schumacher

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Giorgioha fatto un bilancio del GP di Cina durante la trasmissione dedicata alla F1 sul canale YouTube di OA Sport: “La sorpresa che ho visto è stata l’enorme differenza del calore del pubblico rispetto al passato. Gli altri anni gli spalti erano spesso vuoti e l’atmosfera era fredda, invece quest’anno c’è stata una sorpresa. La F1 ha fatto bene a dedicare quello spazio all’idolo di casa Zhou, che per sua bravura èbravo a mettersi in luce. Il pubblico ha omaggiato Hamilton, non avevo mai visto la tribuna piena. Avevo un ricordo negativo della Cina, con il paddock enorme e dove non si vede mai il sole. È stata una piacevolissima sorpresa, la F1 ha fatto bene a tornare in Cina: un mercato importante per l’automobilismo e abbiamo visto quanta passione ci sia in questa Nazione“. L’esperto di motori si è soffermato anche sul Cavallino ...