(Di giovedì 25 aprile 2024) Negli Usa crescita dimezzata e forte fiammata dei prezzi. Panetta: «Agire in ritardo comporta il rischio stagnazione»

Pil e inflazione americani allontanano il taglio tassi - Il mostro bicefalo in cui convivono alta inflazione e crescita stagnante è in fieri nelle ... Del resto, la causa prima del trend del Pil è stata la minor propensione degli americani a fare acquisti, ...

Bce, Panetta: «rischio stagnazione se i tassi non calano» - «Con l’inflazione che si sta progressivamente avvicinando al nostro obiettivo, ci si chiede quale sia la prossima mossa della Bce». E Fabio Panetta coglie l’occasione della conferenza inaugurale del R ...

Borsa chiusura 25 aprile: Pil e inflazione Usa pesano su Wall Street (giù Meta) e deludono l’Europa. Milano in calo, arretra il lusso - Le spese di Meta per l’IA, il Pil deludente del primo trimestre Usa e l’inflazione pesano su Wall Street: a cascata, i dati americani si riflettono sui listini europei che chiudono in ribasso, tranne ...

