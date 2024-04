Piero Pelù | Il danno è irreversibile Ma è pronto a tornare sul palco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024)ha raccontato di recente in una lunga lettera ai suoi fan di aver subito un gravealle orecchie, uno choc acustico che lo ha costretto a una pausa forzata dal luogo che per lui è sempre stato vitale, ilscenico. Adesso è– c’è già la data della ripartenza – e, mentre si prepara all’uscita del suo nuovo album, torna a parlare del suo problema di salute, purtroppo “”., ilalle orecchie è “” Non è stato facile rinunciare alscenico e ai suoi tantissimi fan, intere generazioni che da anni lo seguono con grande affetto e stima. Pieròè tornato a parlare dello choc acustico che lo ha ...