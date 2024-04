Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - 25 aprile 2024

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25Questa sera, giovedì 25, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 25, di? Scopriamo insieme leNel corso...

Paolo Del Debbio torna in diretta con una nuova puntata di Dritto e rovescio , i talk show, politico e rotocalco, tramesso in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutti i temi, gli ospiti e i protagonisti della puntata di stasera , giovedì 25 aprile 2024 . Dritto e rovescio , la diretta di stasera : ... Continua a leggere>>

stasera su Rai 3, a partire dalle 21:25 va in onda una nuova puntata del programma di Rai Cultura. stasera alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice , tra gli ospiti Piero Pelù, Valeria Solarino e Filippo Nigro. Il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari va in onda ogni giovedì in ... Continua a leggere>>

Amici 23, anticipazioni serale: gli spoiler della sesta puntata. Ecco chi è stato eliminato, gli ospiti e una sorpresa speciale - Tutto pronto per il sesto serale di Amici 23 in onda sabato 27 aprile. Come da tradizione, nonostante il giorno di festa del 25 aprile, e nonostgante non sia andato in onda il daytime, oggi ...

Continua a leggere>>

“Terra amara”: a Çukurova arriva Hamran, pronto a vendicarsi di Hakan - Intanto Abdülkadir, ancora innamorato di Betül (Ilayda Çevik), è assalito da un dubbio che riguarda il matrimonio di quest’ultima con Çolak (Altan Gördüm). Viene tranquillizzato da Vahap, che gli ...

Continua a leggere>>

Splendida Cornice, stasera su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata del 25 aprile - Stasera su Rai 3 in prima serata torna Splendida Cornice di Geppi Cucciari: ecco gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata ...

Continua a leggere>>