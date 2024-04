Piantedosi consegna a Frosinone la Medaglia d' Oro al Merito Civile | Importante riconoscimento

Matteo piantedosi consegna a frosinone la Medaglia d'Oro al Merito Civile - Il ministro dell’Interno, Matteo piantedosi, è intervenuto a frosinone in occasione delle celebrazioni per la Festa della ...

La Festa della Liberazione celebrata da maggioranza e opposizione, sui social e nelle piazze - I ministri e i leader delle opposizioni, da Schlein a Calenda, da Fratoianni a Renzi, il 25 aprile viene celebrato da tutti nonostante le polemiche ...

25 aprile, piantedosi in Ciociaria per la Medaglia d’oro al valor civile alla provincia di frosinone: “Questa terra ha creduto nella libertà” - Per il 25 aprile il ministro piantedosi a frosinone per la cerimonia di consegna della Medaglia d'oro al Valor civile: "Un tributo sentito alle perdite umane e immani sofferenze di questo territorio n ...

