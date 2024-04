Percorsi abilitanti - differenze tra 3 - 36 e 60 CFU | regole e novità QUESTION TIME con De Falco LIVE Venerdì 26 aprile alle 14 | 30

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha aperto le porte a 51.753 posti per idi formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per l'anno accademico 2023-2024. Questisono dedicati a coloro che desiderano insegnare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e ottenere il ruolo di docente. L'articolo .

Il 23 aprile sono stati pubblicati due importanti decreti riguardanti i Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico ...

Pubblicati i decreti attuativi dei Percorsi abilitanti . Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata di Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social. Ecco le RISPOSTE ...

Scuola, ecco la nuova abilitazione per gli insegnanti di medie e superiori: 51mila posti in palio - Dopo un’attesa lunga quasi due anni la nuova abilitazione per diventare insegnanti alle scuole medie e superiori è veramente pronta a debuttare. Per l’anno accademico 2023/24 sono complessivamente 51.ilsole24ore

In università e Afam pronti 51mila posti per i futuri docenti - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

I cancelli apriranno alle 9. Gara di abilità con i trattori - Oggi a Grosseto si svolge il Circuito Cantina vignaioli del Morellino di Scansano con il "Contoterzista Driver Trophy", eventi zootecnici, laboratori per bambini e speech sull'innovazione agricola. Do ...lanazione