Perché va sostenuta la resistenza del popolo argentino contro il personaggio Milei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Bisogna essere grati all’obbrobriosoche risponde al nome di Javiere che ricopre attualmente, speriamo ancora per poco, il posto di presidente dell’Argentina, per aver dimostrato senza ombra di dubbio che il neoliberismo sfrenato finisce per trasformarsi in fascismo bell’e buono., colle sue incontenibili smanie distruttive, che lo hanno spinto a scegliere la motosega come suo strumento iconico, mi ricorda le imprese di Leatherface, il serial killer capo di una famiglia di assassini psicopatici protagonista di Non aprite quella porta, noto film horror cult statunitense del 1974. Costui fa a pezzi con la motosega d’ordinanza tutti gli sventurati che circolano dalle sue parti per rispondere all’emarginazione sociale e culturale di cui è vittima. Una vocazione alla violenza e al massacro che pare singolarmente in ...