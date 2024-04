Pentathlon - Elena Micheli stacca il pass per la finale della World Cup di Budapest

(Di giovedì 25 aprile 2024)(Carabinieri) ha conquistato ilper ladi(Ungheria), nella terza tappaCup 2024 diModerno. L’azzurra è stata protagonista di una splendida seminel gruppo A, chiusa al comando con 1117 punti. Costretta al ritiro invece l’altra azzurra Francesca Tognetti (Carabinieri) che precauzionalmente non ha preso parte alla semiper un problema al ginocchio riscontrato durante il Ranking Round di scherma. Cosa prevede ora il programma? Lafemminile è in programma sabato 27 aprile, alle ore 10.00.ando al comparto maschile. Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Giuseppe Mattia Parisi (Carbinieri) hanno chiuso entrambi con ...

Dopo le qualificazioni femminili di ieri (che hanno visto il passaggio alle semifinali di Alice Sotero e Alessandra Frezza) oggi nella tappa di Ankara (Turchia) della World Cup 2024 di Pentathlon moderno è stata la volta delle eliminatorie al maschile. Per l’Italia il computo complessivo parla di ... Continua a leggere>>

La terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno è scattata oggi a Budapest , in Ungheria: nelle qualificazioni femminili passano il turno ed approdano in semifinale Elena Micheli e Francesca Tognetti (Centro Sportivo Carabinieri), mentre viene eliminata Alice Rinaudo (Fiamme ... Continua a leggere>>

pentathlon, World Cup: terzo posto staffetta mista Italia ad Ankara - Si chiude con il terzo posto in staffetta mista per l'Italia la seconda tappa della World Cup 2024 di pentathlon Moderno, ad Ankara, in Turchia. Federico ...

