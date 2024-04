Paura al tecnico Galvani Lo spray e il coltello | Adesso vi ammazzo Arrestato quindicenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) di Simona Ballatore e Nicola Palma MILANO Un’irruzione con un obiettivo chiaro. Un raid andato in scena dopo due mesi di assenza da scuola e all’indomani di una mail di minacce inviata a una professoressa che lo aveva denunciato. Con un’ulteriore segnalazione di reato sullo sfondo per un episodio simile datato fine 2023. Il blitz choc ha avuto come teatro l’istitutodi via Gatti, in zona Niguarda: il protagonista è unnato in Italia da genitori di origine nordafricana,dai carabinieri della stazione Greco Milanese con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di tre insegnanti aggrediti e portato al carcere Beccaria. La cronaca dell’allarmante episodio, non il primo di questo genere in una scuola lombarda, ci riporta alle 12 di ieri. Stando alla ricostruzione del ...