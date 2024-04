Paura al Girona - grave scontro in allenamento | due calciatori in ospedale

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilè una delle sorprese più belle dei top campionati e la squadra è in campo per preparare la prossima giornata di Liga spagnola contro il Las Palmas. La compagine di Michel occupa la terza posizione in classifica e la storica qualificazione in Champions League è sempre più vicina. L’ultima sessione diè stata sconvolta dallotra Juanpe e Yan Couto, con i dueche hanno battuto violentemente la testa. La seduta è stata immediatamente sospesa e isono stati trasportati in. Il comunicato del“Juanpe e Yan Couto hanno subito un forte shock durante un’azione di gioco durante l’odierno e sono stati portati in, da dove sono già stati dimessi. Juanpe ha ...

Il Real Madrid ripristina la gerarchia : 4-0 al Girona . Il Real Madrid ha rimesso a posto le cose. Il campionato non è chiuso ma alla 24esima giornata (ne sono 38) la squadra di Ancelotti non solo rifila una lezione di calcio ai secondi in classifica ma li mettono anche a cinque punti. Restano il ... Continua a leggere>>

Serie A, chi è la guardalinee Tiziana Trasciatti: farà parte della prima terna arbitrale tutta al femminile - Inter-Torino vedrà la direzione, per la prima volta in Serie A, di una terna arbitrale al femminile: vediamo in quest'articolo chi è la guardalinee Tiziana Trasciatti.

Continua a leggere>>

FIGC - Premiato dalla UEFA il progetto "Calcio+" - "Calcio+", il progetto tecnico ed educativo della Figc e del suo Settore Giovanile e Scolastico per lo sviluppo della base del calcio femminile, è la "Best Education Initiative 2023/24". Il premio è i ...

Continua a leggere>>

paura girona, grave scontro di gioco in allenamento: due calciatori in ospedale - Juanpe e Yan Couto hanno subito un duro colpo alla testa: frattura al naso per lo spagnolo, taglio al sopracciglio per il brasiliano ...

Continua a leggere>>