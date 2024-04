Patrizia Pellegrino e Blas Roca Rey - video intervista Donnacce | Il bello è che tutti gli attori sono donnacce dentro

(Di giovedì 25 aprile 2024) La nostraRey, protagonisti con Fioretta Mari dello spettacolo, in scena al Teatro Manzoni di Roma Vi presentiamo la nostraRey, protagonisti con Fioretta Mari di. Scritto da Gianni Clementi per la regia di Luca Pizzurro, lo spettacolo sarà in scena al Teatro Manzoni di Roma dal 25 aprile al 12 maggio.– Fioretta Mari,Rey,...

Nikita Pelizon e Patrizia Pellegrino a 361Magazine rivelano le prime impressioni sui brani dei BIG in gara. Ecco cosa è emerso Nikita Pelizon e Patrizia Pellegrino sono sbarcate direttamente a Sanremo in occasione della 74esima edizione del ...

Cosa è successo tra Antonella Clerici e Barbara D’Urso La rivelazione a «Belve», l'ex Eddy Martens, i rapporti tra le due: cosa sappiamo - Dopo le parole di Antonella Clerici a«Belve» si riaccendono i vecchi dissapori tra lei e la collega Barbara D'Urso ...corriere

Giornata della Salute della Donna. pellegrino presenta in Consiglio regionale una mozione sulla prevenzione - In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna è stata presentata in Consiglio regionale della Campania la mozione sulla diffusione della cultura della prevenzione per le donne di ogni ...ondanews

Chi è patrizia Caselli Età, carriera, vita privata e curiosità dell’ex compagna di Bettino Craxi - patrizia Caselli ad un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una decisione estremamente importante, infatti ha rinunciato al suo contratto con la Rai, per la quale svolgeva il ruolo di ...alphabetcity