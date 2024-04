Parma - UFFICIALE il rinnovo di Bernabé | tutti i dettagli

parma, Bernabé rinnova fino al 2027 - Il centrocampista del parma Bernabé ha ufficialmente rinnovato fino al 2027 Adrian Bernabé e il parma ancora insieme, almeno fino al 2027. A comunicarlo è la stessa società gialloblù con una nota ...

Bandiera palestinese avvolge statua Vittorio Emanuele in Duomo - (ANSA) - MILANO, 25 APR - Una grossa bandiera palestinese è stata avvolta attorno al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano, che per l'occasione è stato circondato di trans ...

