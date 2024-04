Parlamento Ue vota risoluzione contro ingerenze russe | Fdi - Lega e M5s si astengono

(Adnkronos) – Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con misure per contrastare possibili ingerenze russe , anche in vista delle elezioni europee di giugno. Fra le misure introdotte, il rafforzamento della sicurezza e delle inchieste interne e una preparazione sulla sicurezza ... Continua a leggere>>

Il testo chiede alle istituzioni Ue e agli Stati di agire con urgenza per contrastare le interferenze di Mosca in vista delle elezioni europee Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con misure per contrastare possibili ingerenze russe, anche in vista delle elezioni europee di giugno. ...

