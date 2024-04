Panchina Milan - Lopetegui aspetta | il possibile contratt - ma i tifosi…

Panchina Milan , il sostituto di Stefano Pioli sarà scelto da Zlatan Ibrahimovic : lo svedese vorrebbe Antonio Conte, ma la pista non si scalda Panchina Milan , la decisione per il sostituto di Pioli passa da Zlatan Ibrahimovic ...

Damiani: "Manna è bravo, il Napoli tornerà competitivo. Faccio un nome per la panchina" - “Come ripartirà il Napoli Difficile dirlo adesso. Manna è bravo e bisogna avere fiducia nella società. Ci saranno un po’ di cambiamenti. Ma il Napoli tornerà competitivo”. Così a TuttoMercatoWeb.com ...tuttonapoli

milan, richiesta shock: oltre 10 milioni per il via libera - Una delle ipotesi per la panchina del milan è decisamente poco concretizzabile: la spesa per trasformarla in realtà sarebbe eccessiva.milanlive

milan, Moncada presenta la prima offerta: stregati da Tiago Santos - Visualizzazioni: 428 milan, la prima moncadata della stagione potrebbe essere quella del forte terzino destro del Lille. Vediamo qui di seguito i dettagli. Il milan, lo avevamo scritto già da diverso ...calciostyle