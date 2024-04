Pallavolo Prima Divisione Femminile MC La Treiese si qualifica per la finale play-off - torna a vincere la Del Mastro Auto Cingoli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 aprile 2024) La squadra di Vagni si giocherà la Serie D incontro una tra Caldarola e Montecassiano. Quarto posto vicino per le cingolane di Aquili. Paoloni Appignano aritmeticamente retrocessa TREIA,e APPIGNANO, 25 aprile 2024 – La regular season dimaceratese ha dato i suoi primi verdetti. Nelle gare della 24^ giornata, infatti, laha raggiunto aritmeticamente la-off con tre gare d’anticipo, grazie al 3-0 rifilato alla Sangiustese. L’avversaria con ogni probabilità sarà il Caldarola, alla quale basterà totalizzare 2 punti nelle prossime tre giornate. La Paoloni Appignano, invece, retrocede in Seconda: fatale il 3-1 rifilato dall’Oratorio SS Annunziata a Montecosaro. In mezzo, ...