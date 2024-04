Palermo-Reggiana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di serie B 2023/2024. I rosanero devono vincere per blindare la qualificazione ai playoff, ma gli emiliani non possono più sbagliare per non mettere in pericolo la salvezza.si giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Barbera: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Solo tre punti nelle ultime cinque giornate per i rosanero che devono tornare alla vittoria per chiudere definitivamente il discorso playoff. La squadra di Mignani è sesta con sette punti di vantaggio sull’ottavo posto a quattro giornate dal termine Tre sconfitte consecutive hanno fatto scattare l’allarme in casa degli emiliani, anche se il margine sulla zona playout è di quattro punti. Sarebbe fondamentale per la squadra di Nesta ...