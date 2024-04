Ora anche il Milan pensa a Farioli per la panchina del prossimo anno Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Tutti uniti, fino alla fine. Poi, con ogni probabilità, ognuno per la sua strada. Lo scenario che attende ilin questo tribolato finale di stagione è esattamente questo: cinque partite per provare a chiudere nel migliore dei modi (si fa per dire) per poi tracciare un bilancio definitivo, che riguarderà innanzi tutto l’allenatore” questo scrive il Corriere della Sera sul futuro dele più precisamente su quello di Stefano Paoli che, dopo 4 a eni e mezzo, dalla prossima stagione non dovrebbe più essere il tecnico rossonero. La scelta del Mila, secondo ilsarebbe quella di un tecnico giovane e per questo si, tecnico 35enne del Nizza, italiano, ex collaboratore di De Zerbi Ilsempre alla ricerca del nuovo allenatore visto che l’avventura di Pioli ...