OnlyFans avvia una partnership con Dazn | accordo per match di boxe

dazn sigla una partnership con onlyfans per una serie di incontri di boxe - Le due parti hanno siglato una nuova partnership commerciale e su contenuti legati alla boxe: accordo per i prossimi 12 mesi.

Continua a leggere>>

dazn and onlyfans team up for content partnership - Sports media company dazn and subscription-based platform onlyfans have agreed a content and sponsorship partnership covering a series of boxing bouts over the next 12 months. dazn’s profile will act ...

Continua a leggere>>

Elle Brooke vs Paige VanZant: Date, UK start time, TV channel, live stream for huge Misfits 15 title bout - ELLE BROOKE will return to the ring next month for her toughest test yet. The current MFB Women’s Middleweight champion will take on former UFC star Paige VanZant. VanZant is still looking ...

Continua a leggere>>