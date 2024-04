Ondata di freddo fuori stagione Si può accendere il riscaldamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

Viste le condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature minime, ben inferiori ai limiti della media stagionale, il Comune di Lucca ha emesso un'ordinanza che consente l'attivazione degli impianti termici difino a domenica 28 aprile. L'obiettivo primario è quello di tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza, quali anziani, bambini e persone in precarie condizioni di salute. In deroga al periodo stagionale stabilito, l'accensione facoltativa degli impianti termici a servizio di edifici pubblici e privati, sarà consentita per un limite massimo di 6 ore giornaliere, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 23. L'amministrazione comunale invita la ...