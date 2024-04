Nuovo abbandono di rifiuti in Località Pozzo Nuovo a Qualiano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024) La zona in questione era stata appena ripulita ed ecco che i sozzoni sono ritornati all’attacco con undi. Ipotesi telecamere non pervenute . La zona segnalata alla è a ridosso della circumvallazione ed era stata ripulita da poco dopo gli articoli apparsi su queste pagine. Le operazioni di pulizia però si scontrano con un potentissima inciviltà ed ignoranza dei cittadini sozzoni che neanche il giorno del 25 aprile liberano la collettività dalle loro azioni nefaste. La segnalazione giunta in redazione infatti mostra una zona completamente pulita con in bella vista ilche, con ogni probabilità, potrebbe essere avvenuto ieri o questa mattina. Ad ogni modo chi ha commesso questoillegale di ...