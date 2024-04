Novedrate - corse della Camera di Commercio per futuri giovani imprenditori Come iscriversi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 - Sta per partire, mercoledì 8 maggio a, l’iniziativa “Mi metto in proprio”, una serie di incontri dedicati aiaspiranti, organizzati in collaborazione condiComo e Lecco. Mirano a fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per avviare una propria attivitàale, esplorando temi chiavel'introduzione al “mettersi in proprio”, lo sviluppo di un Business Model Canvas e di un Business Plan, la redazione di un Business Plan dettagliato e la valorizzazioneproprietà intellettuale dell'impresa. Le date successive sono 15 e 22 maggio dalle 20 alle 23 e sabato 18 maggio dalle 9.30 alle 12.30. Gli incontri si svolgeranno nel ...