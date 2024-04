Notte al Museo | a Città della Scienza i bambini esplorano la natura e dormono sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) del Planetario il prossimo 30 aprile. In occasione dei lunghi ponti di primavera,propone l’iniziativa “al” intitolata Esplora la! L’interessante esperienza è riservata ae bambine dai 5 agli 11 anni: il programma ludico e al tempo stesso educativo prevede giochi di socializzazione per facilitare nuove amicizie, momenti conviviali per cenare tutti insieme per poi immergersi nel temaserata grazie al coinvolgimento dei comunicatori scientifici. I piccoli esploratori saranno accompagnati nella visita notturna del giardino diper ascoltare i suoni, riconoscere gli animali che abitano ...