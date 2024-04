MotoGP - orari prove libere GP Spagna 2024 | programma di doman - -v, stream -ng, guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza dell’attesissimo Gran Premio di, quarto appuntamento del Motomondiale. Si gareggerà, come sempre, sul tracciato di Jerez de la Frontera, con il primo round della lunga campagna europea. Arriviamo al Gran Premio di, consueto snodo fondamentale del calendario, con Jorge Martin in fuga nella classifica generale della classe regina con 80 punti e +21 su Enea Bastianini, +24 su Maverick Vinales e +26 su Pedro Acosta, mentre Francesco Bagnaia è quinto a 30 punti di distacco. La classe regina entrerà in azione alle ore 10.45 con i primi 45 minuti in pista, quindi di nuovo alle ore 15.00 per 60 minuti che andranno a completare la giornata sulla pista andalusa. Le pre-qualifiche che andranno a stabilire quale sarà la top10 chei eviterà la Q1 nel corso ...