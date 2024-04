Moto contro camion - 25enne in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Bologna, 25 aprile 2024 – È in, in pericolo di vita al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore, ilrimasto coinvolto ieri sera in un grave incidente stradale sulla Porrettana. Il ragazzo, in sella a una, per motivi al vaglio della polizia locale, si è schiantatoun. Erano le 21,10 e il giovane stava percorrendo la Porrettana nel tratto di Pontecchio Marconi. Dopo l’incidente sul posto oltre i sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per liberare il ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere, e gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale di Casalecchio per ricostruire la dinamica dell’incidente.