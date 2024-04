Morto il turista 34enne finito in acqua a Porlezza per salvare il suo cane | tragedia nel torrente Cuccio

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 – E’poco dopo l’arrivo in ospedale, in gravissime condizioni di ipotermia, nonostante il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Lecco. Non ce l’ha fatta ilfrancese di 34 anniquesta mattina nelle acque gelide del, dopo essersi immerso all’altezza di via con Osteno, nel tentativo di recuperare il suoin. L’uomo è stato visto sparire da un passante che ha subito chiamato i soccorsi, ma nonostante la mobilitazione rapida di 118 e vigili del fuoco, intervenuti anche con l’elicottero da Malpensa, è stato individuato e recuperato solo un paio d’ore dopo, in fin di vita. I medici hanno comunque fatto un tentativo di rianimazione ...

