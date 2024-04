Momento di sbandamento per Ferragni - ma è lontana dalla montagna crollata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 aprile 2024) A Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino, si è parlato nuovamente di Chiara. Il motivo? Negli ultimi giorni è stato rilanciato sul tavolo del dibattito il cosiddetto "pandoro gate" perché il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato da Codacons accertando la pratica scorretta messa in atto dall'azienda Balocco sul caso del pandoro 'Pink Christmas'. Ma non solo. La rottura con Fedez, infatti, si pensa abbia contribuito in maniera evidente ad aumentare le difficoltà che l'influencer deve fronteggiare. Possibile che l'imprenditrice si sia impantanata o è meglio credere che questa calma sia solo necessaria per pianificare un ritorno con maggiori sicurezze? "Chiaraeffimera? Non direi perché è sul mercato da una decina di anni ed è ormai abbastanza consolidata", ha detto con ...