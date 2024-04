Occhiali per provare stato ebbrezza, studenti in piazza con SerD - Provare lo stato di ebbrezza indossando visori ottici che lo simulano per percepire la piena consapevolezza dei rischi, utilizzando l'esperienza come prevenzione contro l'abuso di alcol. (ANSA) ...

"Molestie a una studentessa minorenne", prof ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata - Una studentessa minorenne di una scuola superiore di Ravenna sarebbe stata molestata sessualmente da un insegnante dello stesso istituto. Il professore, ...

studentessa molestata a Ravenna: arresti domiciliari per l’insegnante - studentessa molestata a Ravenna: nuovi sviluppi sul caso, l'insegnate accusato di aver messo in atto le violenze è agli arresti domiciliari.

