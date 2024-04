(Adnkronos) – Un evento da urlo quello che ha visto protagonista la Moda sostenibile nella kermesse di Italia Green Film Festival . Una serata in cui glamour e innovazione sono andati a braccetto con il Made in Italy legato al Green , tema portante del Festival arrivato alla sua quinta edizione. ... Continua a leggere>>

moda, glamour e innovazione al Italia Green Film Festival - Madrina della serata, che si è svolta al al Wegil di Trastevere, la cantante Noemi che ha sottolineato i temi cardine legati all'Ambiente e alla sostenibilità ...

Continua a leggere>>

Giulia De Lellis super glamour con il completo Gucci, il Look che conquista - Giulia De Lellis, in occasione dei festeggiamenti per il primo anno del suo brand, sceglie un look firmato Gucci. Giulia De Lellis festeggia, con grande emozione, il primo anno dei suo brand di ...

Continua a leggere>>

La psicologia dei colori - Una domenica all'insegna del colore, ospitata dalla boutique di moda "glamour with Love". Incontreremo l'artista Maria Pattarin, una pittrice che fa del colore e della sua potenza lo strumento ...

Continua a leggere>>