Minturno Incubo per un autotrasportatore | sequestrato per sei ore e rapinato del proprio mezzo

Sequestrato per sei ore e rapinato, serata da incubo per un camionista sulla Domitiana - Nella serata del 23 aprile, nel Comune di minturno, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Formia prestava soccorso ad un autotrasportatore, il quale disorientato e sotto shock ...internapoli

Sequestrano per sei ore un autotrasportatore per rubare il carico - Tre malviventi a volto coperto hanno preso in ostaggio l'uomo ad Aprilia e liberato sei ore dopo nel comune di minturno con i ladri in fuga verso la Campania con il suo camion, poi ritrovato dai Carab ...latinaoggi.eu

Incubo per un camionista: sequestrato per 6 ore e rapinato - MONDRAGONE/CANCELLO ED ARNONE. Ieri, nel Comune di minturno, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Formia ha prestato soccorso ad un autotrasportatore che, disorientato e sotto ...casertace