Milan - ecco quando parlerà Pioli in vista della Juventus

(Di giovedì 25 aprile 2024) Svelato l’orarioconferenza stampa di Stefano, allenato del, per la gara contro laIn un finale di stagione nefasto tra l’eliminazione dall’Europa League per manoRoma e il derby perso con l’Inter che ha consegnato ai neroazzurri il ventesimo Scudetto, ilvuole almeno conservare il secondo posto. Per farlo,

Panchina Milan , sfuma definitivamente la pista Sergio Conceicao per il dopo Pioli. Il tecnico ha infatti appena rinnovato con il Porto Il casting allenatore per la Panchina del Milan è già stato avviato. Tra i tanti nomi accostati al club rossonero nelle ultime ore è spuntato anche quello di ... Continua a leggere>>

emergenza , in tutti i sensi. Archiviata la sconfitta nel Derby di lunedì sera (la sesta consecutiva in una stracittadina), che ha consegnato... Continua a leggere>>

Verso Juventus-milan: dubbio Kjaer, speranza Pobega per pioli - Sabato 27 aprile alle ore 18.00 Juventus e milan si affronteranno nel match valido per la trentaquattresima giornata della Serie A 23/24. I rossoneri arrivano alla.

Continua a leggere>>

milan in pole per il post Giroud: le ultime - In primo luogo c’è da capire chi sarà il prossimo allenatore del milan, considerando come Stefano pioli abbia già un piede fuori da milanello. Una volta scelto l’allenatore si potrà affondare sugli ...

Continua a leggere>>

milan e Juventus su Tiago Santos: spunta la valutazione - Il milan pensa al prossimo allenatore al quale affidare la panchina a partire dalla prossima stagione, visto l`imminente addio di Stefano pioli dopo cinque stagioni,.

Continua a leggere>>