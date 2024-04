Milan - Caressa duro | Pioli? Ciclo finit - Maldini l’aveva intuito tempo fa

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato del Milan di Stefano Pioli dopo il pareggio in campionato contro il Sassuolo Continua a leggere>>

Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico su Milan-Inter , partita valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A in programma lunedì 22 aprile alle ore 20.45. PRONOSTICO – Queste le parole da parte di Ivan Zazzaroni ... Continua a leggere>>

QUI milan - Allenamento tecnico - tattico per i rossoneri - Il milan, tramite il suo sito internet ufficiale, ha spiegato come prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della partita con la Juventus: "Rossoneri a milanello questa ...

Continua a leggere>>

caressa: "Credo proprio che l'anno prossimo vedremo Thiago Motta alla Juve" - Il giornalista e volto noto di Sky Sport Fabio caressa ha analizzato, tramite il suo canale YouTube, quale potrà essere il nuovo allenatore della Juventus per la prossima stagione. Ecco ...

Continua a leggere>>

caressa: “Sommer trasmette tranquillità, Mkhitaryan ha giocato con grande cervello” - Il telecronista Fabio caressa ha sottolineato quali sono i calciatori nerazzurri che lo hanno impressionato di più in questa stagione. Fabio caressa sul suo canale YouTube ha parlato di alcuni singoli ...

Continua a leggere>>