Meteo Campania del Ponte di Primavera 25 aprile-1 maggio torna il sole nel weekend

meteo: weekend più primaverile; la previsione di Giuliacci - la previsione dei modelli di meteo Giuliacci infatti vede per il weekend un tempo più primaverile, con piogge in esaurimento e temperature decisamente più miti. Le correnti di aria fredda che negli ...

Previsioni meteo Messina: tutti i dettagli per il weekend - In conclusione, il fine settimana a Messina si preannuncia con condizioni meteorologiche variabili, con cieli parzialmente nuvolosi e sereni, temperature in aumento e venti moderati provenienti da Sud ...

Previsioni meteo Reggio Calabria: il bollettino per il weekend - Nella notte a Reggio Calabria si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, con una percezione di +11,5°C. Il vento soffierà a 7,5km/h ...

