Mercato - si accende il derby per Zirkzee | le mosse di Inter e Milan

Il Milan , scrive 'La Gazzetta dello Sport', dovrà lavorare sul Calciomercato per una punta. Il nome è quello di Zirkzee . Prezzo e l'Inter...

inter, difesa che vince non si cambia: ribaltone Acerbi - L'inter ha conquistato la seconda stella nel derby contro il milan, ma ha già iniziato a programmare le mosse sul mercato estivo. La Gazzetta dello Sport ...footballnews24

IL MATTINO - Napoli, Zielinski ha già svolto le visite mediche con l'inter all'inizio del 2024 - Il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli: "Non ha prolungato il suo contratto in scadenza e già all'inizio del 2024 si è fermato un giorno in più a milano ...napolimagazine

L’inter lo soffia al milan: 60 milioni per il sogno di mercato - L’inter adesso fa sul serio e, galvanizzata dallo Scudetto appena conquistato, ha deciso di irrompere sull’obiettivo del milan. Joshua Zirkzee può davvero diventare un nuovo calciatore dell’inter la ...passioneinter