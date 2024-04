Max Pezzali | Inter una famiglia! Complimenti alla società

(Di giovedì 25 aprile 2024) Maxin collegamento video con gli studi di Sky Sport è tornato a parlare dello scudetto appena vinto dall’dopo il derby. Il noto tifoso dell’tira le somme della stagione. COME UNA– Maxesprime una sua opinione sulla stagione dell’: «Se dovessi racchiudere l’con una parola direi! Tutta laista, compreso mio figlio e mia moglie. Laè stata bravissima a non far sentire il peso degli assenti, ma di trovare dei sostituiti che sono stati se possibile anche più forte di chi è andato via. Grandissima! Senza di essa non si potrebbe fare quello che stiamo facendo».-News - Ultime ...

Milano, domenica 28 aprile la festa per lo scudetto dell'inter: ecco il programma della sfilata da San Siro a piazza Duomo - Domenica, dopo la gara contro il Torino in programma alle 12:30, i nerazzurri sfileranno per le strade della città per festeggiare il ventesimo scudetto. I… Leggi ...

inter, Scudetto e nuovo inno: Tananai, Madame e Rose Villain sono già al lavoro | VIDEO - inter, il nuovo inno per la seconda stella è realtà. La compagine nerazzurra si affida ai cantautori Tananai, Rose Villain e Madame.

inter, parata e concerto: 2 bus, Madame, Tananai e la nuova canzone | OneFootball - La festa dell’inter non si esaurirà alla folla vista in Piazza Duomo durante lunedì notte ma continuerà con la parata, organizzata per domenica 28 aprile al triplice fischio della sfida con il Torino, ...

