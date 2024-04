Matematica e fisica? Un gioco da ragazze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sono giovani, neolaureate ino in procinto di farlo e usano i profili social, in particolare TikTok ma non solo, per condividere la loro passione con i più giovani e avvicinarli al mondo delle discipline scientifiche. Ilaria Lucrezia Rossi (nella foto), conosciuta su TikTok come She Science, è seguitissima, soprattutto dalle. "Si pensa che le materie Stem siano maschili – dice - ci sono ancora discriminazioni pesanti delle donne. Cerco di sradicare il modello di scienziato maschio bianco". Questo è un tema caro anche a Virginia Benzi, che spiega: "È stato fatto un esperimento, si chiama ‘draw a scientist’: è stato chiesto a 5.000 bambini di disegnare una persona del mondo della scienza. Solo 28 hanno disegnato una donna, questo fa capire quale sia nell’immaginario comune lo scienziato. C’è davvero tanto lavoro da fare". A cura di ...